Радиационный фон в Приморье не изменился после испытаний ракеты КНДР

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Изменений в радиационном фоне в приграничном Приморском крае после того, как КНДР запустила ракету неопознанного типа в сторону Японского моря, не зафиксировали.

"Радиационный фон в Приморском крае - 10-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщает во вторник Примгидромет.

В региональном информационно-обрабатывающем центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами добавили, что в последнее время также не было сообщений о сейсмической активности или предупреждений о цунами в акватории Приморья.

По информации Единой Геофизической службы РАН, неощутимое сейсмическое событие неподалеку от Владивостока в последний раз было зафиксировано 29 сентября.

Приморский край - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Как сообщалось, Северная Корея 19 октября выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предполагается, что это могла быть баллистическая ракета.