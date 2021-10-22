Алек Болдуин предложил помощь семье убитой Галины Хатчинс

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Актер Алек Болдуин сообщил, что предложил помощь семье оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил на съемках. Он сказал, что в шоке от случившегося и сотрудничает со следствием.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим несчастным случаем, который унес жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашей коллеги, которой восхищались и уважали, - написал он в твиттере. - Я полностью сотрудничаю с полицейским следствием, чтобы выяснить, как эта трагедия могла случиться".

Актер добавил, что соболезнует мужу Хатчинс, их сыну и всем, кто ее знал и любил.

Сотрудничающий с кинокомпаниями эксперт по вооружениям Майк Тристано, который в прошлом работал с Болдуином, заявил, что главным вопросом остается - кто был ответственным за оружие на съемочной площадке, сообщает CNN.

Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу, когда стрелял из реквизитного пистолета на съемках вестерна Rust в Нью-Мексико. После этого актер уже дал показания в полиции. Съемки прервали, сообщила произвоственная компания фильма Rust Movie Productions и выразила соболезнования семье и близким Галины Хатчинс.

Хатчинс родилась в СССР, она гражданка Украины.

В схожих обстоятельствах в 1993 году погиб на съемках Брендон Ли, сын Брюса Ли. Его случайно застрелил другой актер в сцене со стрельбой, когда уже была отснята большая часть картины The Crow. Этот фильм досняли.