НАСА сообщило о планах запуска миссии Artemis к Луне в феврале 2022 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Предварительная дата запуска тестовой миссии Artemis 1 к Луне намечена на 12 февраля 2022 года, сообщило НАСА.

В рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить в 21-минутное окно, которое открывается в 17:56 12 февраля по времени Восточного побережья США (в 00:56 13 февраля по Москве), сообщил в ходе телеконференции руководитель программы Artemis, представитель НАСА Майк Сарафин.

По его словам, полет корабля Orion продлится от четырех до шести недель в зависимости от изменения даты запуска. Это будет зависеть от результатов статических огневых испытаний двигателей ракеты, которые будут проведены в январе следующего года на стартовой площадке.

В этой связи для запуска отводится временное окно с 12 по 27 февраля.

Our @NASAArtemis I mega-Moon rocket is targeted for liftoff in February 2022.



Here are the small steps in store before the next giant leap: https://t.co/pTbcWXdFF7 pic.twitter.com/W6GLXufmY5 — NASA (@NASA) October 23, 2021

На текущей неделе корабль Orion уже был установлен на ракете-носителе SLS в цехе вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Высота всей системы достигает 98 метров.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии к Луне. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, указали в НАСА. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.