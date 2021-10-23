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Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США

Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более двух тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гаити в субботу вышли из города Тапачула в Мексике и направились в сторону границы с США. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция попыталась остановить колонну, но мигранты оказали сопротивление и продолжили идти дальше. В Мексике они ожидали получение статуса беженцев и оформления документов для предоставления убежища. Однако, как пишет издание, мигранты устали ждать окончания этого процесса.

В начале августа министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас указывал на то, что беспрецедентное количество иммигрантов пытаются пересечь границу США с Мексикой. По его словам, к росту этого показателя привело несколько причин, в частности, "ухудшение условий в их родной стране, в том числе бедность, рост насилия и коррупция".

За прошедшие 12 месяцев на границе США с Мексикой было задержано рекордное количество нелегалов - более 1,7 млн человек из 160 стран.

К границе США движется караван мигрантов

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Мексика

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