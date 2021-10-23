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На границе США с Мексикой задержали рекордное число нелегалов за 12 месяцев

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рекордное количество нелегалов - более 1,7 млн из 160 стран - задержаны за прошедшие 12 месяцев на границе США с Мексикой, сообщает в субботу BBC со ссылкой на данные американской пограничной службы.

В ведомстве отмечают, что более миллиона из них были выдворены в Мексику и их родные страны.

BBC напоминает, что нынешний президент США Джо Байден обещал, что иммиграционная политика страны станет более гуманной в сравнении со временем его предшественника Дональда Трампа, однако, согласно результатам опросов, лишь 35% американцев одобряют то, как Байден решает эту проблему. В частности, и из-за решения иммиграционных проблем рейтинги Байдена снижаются, отмечает BBC.

К границе США движется караван мигрантов

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США Мексика

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