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Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"
Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - США серьезно обеспокоены в связи с тем, что в Мали могут быть размещены российские наемники, заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам визита в Мали и в Нигер на минувших выходных.

"Я выразила нашу серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что российские наемники могут быть размещены в Мали. Их присутствие может стать ударом по миру и безопасности в регионе и в африканском регионе Сахель", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице представительства США при ООН. Это заявление американский дипломат сделала по итогам переговоров с президентом Нигера Мухаммедом Базумом.

"Любые действия российских наемников в регионе, вероятно, ухудшат ситуацию с безопасностью. Мы надеемся, что Нигер будет сотрудничать с нами для достижения нашей общей цели: противодействия терроризму, насилию и экстремизму", - отмечается в нем.

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.

В последние месяцы руководители Западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории наемников из ЧВК "Вагнер".

Линда Томас-Гринфилд США Мали

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