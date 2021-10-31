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Победивший на выборах в Тбилиси Каладзе призвал горожан к объединению

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", поблагодарил в воскресенье на брифинге всех, кто поддержал его в ходе состоявшегося накануне второго тура местных выборов.

"Я хочу обратиться к моим тбилисцам. Я буду мэром всех жителей этого города, защитником интересов Тбилиси и Грузии. Уверен, что этими выборами мы окончательно завершим в грузинской политике деструкцию, вражду между собой, ненависть и жажду реванша", - сказал он.

Каладзе призвал к объединению всех граждан для строительства лучшего будущего Тбилиси и Грузии, несмотря на различие политических взглядов.

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Известный в прошлом футболист Каладзе является мэром Тбилиси с 13 ноября 2017 года.

По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов мэра Тбилиси Каладзе получил 55,6% голосов избирателей. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

Грузинская оппозиция не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.

В Грузии накануне избирали мэров пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также глав 15 муниципальных собраний.

Грузия Тбилиси Каха Каладзе Грузинская мечта

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