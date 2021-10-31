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Грузинская оппозиция призвала своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

Как он заявил, на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.

"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень твердой", - сказал Мелия на брифинге.

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Ранее победивший на выборах в Тбилиси Каха Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах, и призвал жителей столицы к объединению.

Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл своему конкуренту Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы властями.

В Грузии накануне избирали мэров пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также глав 15 муниципальных собраний.

В воскресенье ЦИК Грузии объявил состоявшимся второй тур местных выборов. По его данным, активность избирателей составила 49,9%.

Грузия Тбилиси Единое национальное движение Никанор Мелия

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