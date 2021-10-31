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ЦИК Грузии объявил состоявшимся второй тур местных выборов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся и прошел в свободной и прозрачной обстановке, заявил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

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Он напомнил ранее обнародованные ЦИК данные, согласно которым в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", а в одном - кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Процесс был конкурентным, но были и недостатки. В частности, на нескольких избирательных участках на короткое время был прерван избирательный процесс в связи с конкретными инцидентами, но на результаты голосования эти случаи не повлияли", - сказал Каландаришвили.

Он сообщил, что поступившие жалобы по процессу голосования будут рассмотрены в ЦИК в ближайшие четыре дня, и еще в течение двух дней жалобы будут рассматриваться в судах.

"Избирательная администрация осуществит предусмотренную законом процедуру пересчета голосов в каждом избирательном округе, в котором проходил второй тур местных выборов по жеребьевке пяти избирательных участках, - сказал Каландаришвили. - В общей сумме будут пересчитаны данные голосования со 150 избирательных участков".

Ранее ЦИК Грузии сообщил, что во втором туре выборов в органы местного самоуправления страны, состоявшихся в субботу, активность избирателей составила 49,9%.

В Грузии накануне избирали мэров пяти самоуправляемых городов, в том числе, Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.

Грузия

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