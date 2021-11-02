Белоруссия поставит электроэнергию на Украину в рамках аварийной помощи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия 2 ноября днем возобновила поставки электроэнергии на Украину в рамках аварийной помощи, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

"О долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет", - отмечается в сообщении.

Поставки будут осуществляться до 21:00 по московскому времени 2 ноября.

Украина в мае установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Срок действия ограничения должен был истечь 1 ноября.