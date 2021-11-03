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В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли двое человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина упал на двух человек в седьмого этажа в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress в Швеции. В результате происшествия двое человек погибли, один человек госпитализирован, сообщает BBC News.

Инцидент произошел за 30 минут до начала концерта. По данным полиции, мужчина упал с 7 этажа на двух человек, которые находились в фойе.

"Мужчина в возрасте 80 лет упал с седьмого этажа на другого мужчину. Еще одна женщина была ранена", - сообщила шведская газета Aftonbladet.

Также шведская газета заявила, что концерт был посвящен легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, но из инцидента его пришлось отменить.

Представитель полиции Магнус Янссон Кларин заявил, что полиция устанавливает причины инцидента.

Швеция ABBA

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