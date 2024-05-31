Участники ABBA стали командорами I класса королевского Ордена Вазы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Король Швеции Карл XVI Густав удостоил участников группы ABBA Орденами Вазы за выдающийся вклад в шведскую и всемирную музыкальную культуру, сообщает SVT.

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад стали командорами I класса этого королевского ордена. Церемония вручения орденов прошла 31 мая в королевском дворце, она стала очередным редким поводом, когда участники ABBA собираются вместе.

Орден Вазы не вручался с 1975 года.

Кроме музыкантов ABBA, королевские награды и в том числе Орден Вазы получили и другие шведские деятели культуры, науки, военные, дипломаты и бизнесмены.

Поп-группа ABBA была создана в 1972 году и просуществовала чуть больше десяти лет. В 1974 году они выиграли Евровидение с песней Waterloo. В 2000-х годах по песням группы создали мюзикл Mamma Mia. В марте 2010 года ABBA были включены в Зал славы рок-н-ролла.