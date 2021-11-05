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Блинкен призвал военные власти Судана восстановить правительство и освободить политиков

Блинкен призвал военные власти Судана восстановить правительство и освободить политиков
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Военные власти Судана должны восстановить гражданское правительство и освободить всех задержанных в процессе их прихода к власти политических деятелей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен "призывал к немедленному восстановлению правительства, возглавляемого гражданским населением", говорится в сообщении госдепартамента о беседе Блинкена с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

В сообщении отмечается, что госсекретарь США также "настоятельно призвал Бурхана немедленно освободить всех политических деятелей, задержанных с 25 октября, и вернуться к диалогу, который вернет премьер-министра Хамдока к власти и восстановит гражданское управление в Судане".

Госсекретарь выразил надежду, что суданские военные предпримут необходимые действия, чтобы позволить возобновить партнерство между США и Суданом, которое охватывает политическое, дипломатическое, экономическое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. В настоящее время он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и Суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

Судан США Энтони Блинкен

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