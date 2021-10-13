Гаванский синдром проявился у дипломатов США в Колумбии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Случаи так называемого "гаванского синдрома" отмечены у сотрудников посольства США в Колумбии. Как пишет the Wall Street Journal, в Боготе с середины сентября пострадали члены по меньшей мере пяти семей, в том числе ребенок.

Информация об этом появилась накануне визита в Колумбию госсекретаря США Энтони Блинкена, в Госдепе изучают полученные данные, пишет The New York Times. Президент Колумбии Иван Дуке заявил изданию, что и в Колумбии ведется соответствующее расследование.

Впервые гаванский синдром проявился у сотрудников дипмиссии США на Кубе в 2016 году. С тех пор его симптомы отмечались по меньшей мере у 200 дипломатов или сотрудников спецслужб США в разных странах. Они жаловались на неприятный шум в ушах, головные боли, головокружение, усталость, скачки давления, и это продолжалось месяцами. Еще два подобных случая зафиксировали в самих США. Причина появления этих симптомов до сих пор не найдена, рассматриваются версии от излучения непонятной природы, до психотических явлений.

На прошлой неделе стало известно о случаях гаванского синдрома в посольстве США в Берлине.

Президент Джо Байден в октябре подписал указ об оказании помощи пострадавшим от этого заболевания.