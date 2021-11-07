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В Ирландии задержан британец, угрожавший убить члена парламента Великобритании

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская полиция задержала для допроса гражданина Великобритании, который, предположительно, угрожал убийством британскому парламентарию-лейбористу, сообщает The Irish Times.

По данным издания, 41-летний мужчина был задержан в субботу утром в городе Корке на юго-западе Ирландии, где он снимал жилье. В задержании участвовали детективные подразделения из Корка и Дублина, а также сотрудники подразделения вооруженной поддержки Корка.

The Irish Times не называет имя парламентария, которому угрожали, но указывает, что это женщина и она является членом Лейбористской партии Великобритании. Угроза поступила ей по телефону 18 октября.

Как отмечает издание, задержание, по-видимому, было произведено после полученного от британской полиции сигнала.

Закон позволяет полиции удерживать мужчину под стражей в течение 24 часов для допроса.

15 октября в Великобритании на встрече с избирателями был убит депутат-консерватор Дэвид Эмесс. По подозрению в нанесении смертельных ножевых ран парламентарию был задержан 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

Таким образом, предполагаемые угрозы, о которых сообщает The Irish Times, имели место всего спустя три дня после убийства Эмесса.

Ирландия Великобритания

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