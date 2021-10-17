Британские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве депутата Эмесса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полиция установила личность подозреваемого в убийстве депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса: нападавшего зовут Али Харби Али, ему 25 лет, сообщают PA Media, Sky News и The Guardian со ссылками на свои источники.

Ранее издание Daily Telegraph сообщало, что задержанный - 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

По данным Sky News, Али Харби Али ранее не попадал в поле зрения британских служб безопасности. The Guardian в свою очередь писала, что подозреваемый непродолжительное время был связан с программой Prevent, призванной предотвратить вовлечение людей в терроризм. О причастности Али Харби Али к терроризму не известно.

В пятницу, 15 октября, мужчина с ножом напал на депутата палаты общин британского парламента Дэвида Эмесса. Депутат проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему Эмессу оказали помощь на месте происшествия, но он скончался. Британская полиция считает убийство терактом и не исключает связи с исламским экстремизмом.

Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.