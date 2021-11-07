При покушении на премьера Ирака использовались три дрона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ходе покушения на премьера Ирака Мустафу аль-Каземи в воскресенье утром были задействованы три беспилотника, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

При этом силы безопасности смогли уничтожить два этих аппарата при их налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада, добавляют СМИ.

Как сообщалось, вскоре после атаки аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

США осудили ракетный обстрел резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил это нападение. На своей странице в твиттере он возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, нестабильность угнетаемому народу Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".

Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов.