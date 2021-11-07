Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

При покушении на премьера Ирака использовались три дрона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ходе покушения на премьера Ирака Мустафу аль-Каземи в воскресенье утром были задействованы три беспилотника, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

При этом силы безопасности смогли уничтожить два этих аппарата при их налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада, добавляют СМИ.

Как сообщалось, вскоре после атаки аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В миреСМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера ИракаСМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера ИракаЧитать подробнее

США осудили ракетный обстрел резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил это нападение. На своей странице в твиттере он возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, нестабильность угнетаемому народу Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".

Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов.

Ирак Мустафа аль-Каземи

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

В Казахстане шестеро горняков погибли в шахте из-за выброса метана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

СМИ сообщили о пострадавших в результате атаки дрона на дом премьера Ирака

Глава МИД Ливии отстранена от должности Президентским советом

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

Илон Маск спросил подписчиков в твиттере, стоит ли ему продать 10% акций Tesla

Многотысячная демонстрация экоактивистов прошла в Глазго на фоне саммита COP26

Многотысячная демонстрация экоактивистов прошла в Глазго на фоне саммита COP26

Что произошло за день: суббота, 6 ноября

Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram

Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });