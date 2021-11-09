В Стокгольме вдвое сократят количество электросамокатов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Городской совет столицы Стокгольма проголосовал за сокращение количества используемых в городе электросамокатов с 23 тысяч до 12 тысяч, а также за сокращение действующих компаний проката с восьми до трех, сообщает The Local.

Ограничения вступят в силу 1 января.

Ожидается, что в течение этой недели городские власти объявят компании, которым будет разрешено сохранить лицензию на предоставление аренды электросамокатов, отмечают СМИ.

Электросамокаты в последние годы приобрели большую популярность во многих городах мира, но вместе с этим возникли разногласия по поводу их использования. Одни говорят, что это удобный вид транспорта, другие считают, что использование электросамокатов опасно на больших скоростях.

Европейская пресса напоминает, что Копенгаген полностью запретил использование электросамокатов в октябре 2020 года. Через год разрешение на их использование выдали вновь, но при соблюдении строгих правил.

В Осло в июле сократили количество разрешенных электросамокатов с 20 тыс. до 8 тыс. и запретил их использование в ночное время.

В Париже скорость электросамокатов ограничили до 20 км в час.

В Сингапуре запретили их использование на тротуарах, следуя примеру Германии и Франции.