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Блинкен осудил покушение на премьера Ирака аль-Каземи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом осудил нападение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи.

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"Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы осудить террористическое нападение, совершенное на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи. Госсекретарь Блинкен заявил о том, что это нападение также было нападением на суверенитет и стабильность иракского государства", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

В ходе беседы Блинкен также подтвердил незыблемость партнерства США с правительством и народом Ирака.

Ранее МВД Ирака сообщило, что в ходе покушения на аль-Каземи были задействованы три беспилотника, два из них удалось перехватить при налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада.

После атаки премьер Ирака обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в стране парламентских выборов.

Ирак США Мустафа аль-Каземи Энтони Блинкен

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