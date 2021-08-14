США ввели санкции против кубинских чиновников и военного подразделения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против двух кубинских чиновников и кубинского военного подразделения в связи с насильственной реакцией правительства на мирные протесты, сообщает Axios.

Протесты стали крупнейшими антиправительственными выступлениями за последние десятилетия, поскольку страна столкнулась с одним из самых тяжелых экономических кризисов.

Министерство ввело в пятницу санкции против Ромарико Видаля Сотомайора Гарсию и Педро Орландо Мартинеса Фернандеса из кубинского министерства внутренних дел и "войск предотвращения" (Tropas de Prevención) кубинского министерства революционных вооруженных сил.

Было установлено, что эти двое действовали от имени Министерства внутренних дел Кубы, которое, как считается, несет ответственность за серьезные нарушения прав человека. Подразделение "Войска предотвращения", по заявлению Министерство финансов, "участвовало в насильственном столкновении с протестующим."

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем твиттере назвал такие меры отражающими двойные стандарты правительства, которое "использовало манипуляции и ложь для поддержания блокады Кубы".

Ранее Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений. Американский лидер сообщил, что поручил Госдепартаменту и Минфину в течение месяца подготовить рекомендации, как "максимально увеличить поток денежных переводов кубинскому народу" таким образом, чтобы эти средства не достались военным. Одновременно, добавил Байден, США делают все возможное, чтобы обеспечить кубинцам доступ в интернет и помочь им обойти цензуру.