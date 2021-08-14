Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:08Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

США ввели санкции против кубинских чиновников и военного подразделения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против двух кубинских чиновников и кубинского военного подразделения в связи с насильственной реакцией правительства на мирные протесты, сообщает Axios.

Протесты стали крупнейшими антиправительственными выступлениями за последние десятилетия, поскольку страна столкнулась с одним из самых тяжелых экономических кризисов.

Министерство ввело в пятницу санкции против Ромарико Видаля Сотомайора Гарсию и Педро Орландо Мартинеса Фернандеса из кубинского министерства внутренних дел и "войск предотвращения" (Tropas de Prevención) кубинского министерства революционных вооруженных сил.

Было установлено, что эти двое действовали от имени Министерства внутренних дел Кубы, которое, как считается, несет ответственность за серьезные нарушения прав человека. Подразделение "Войска предотвращения", по заявлению Министерство финансов, "участвовало в насильственном столкновении с протестующим."

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем твиттере назвал такие меры отражающими двойные стандарты правительства, которое "использовало манипуляции и ложь для поддержания блокады Кубы".

Ранее Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений. Американский лидер сообщил, что поручил Госдепартаменту и Минфину в течение месяца подготовить рекомендации, как "максимально увеличить поток денежных переводов кубинскому народу" таким образом, чтобы эти средства не достались военным. Одновременно, добавил Байден, США делают все возможное, чтобы обеспечить кубинцам доступ в интернет и помочь им обойти цензуру.

США Куба Бруно Родригес

Новости по теме

Новости

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США
Пандемия коронавируса

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

Что произошло за день: пятница, 13 августа

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');