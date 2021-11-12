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Врач Саакашвили призвал Минздрав Грузии решить вопрос перевода экс-президента в гражданскую клинику

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе просит грузинский Минздрав провести встречу с консилиумом (многопрофильной группой врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили) для решения вопроса его перевода в гражданскую клинику.

"Так продолжать нельзя, так что, призываю министерство здравоохранения, встретиться с консилиумом и решить, что мы делаем с нашим президентом, переводим в гражданскую больницу или нет", - сказал Кипшидзе журналистам в ночь на пятницу после посещения продолжающего голодовку Саакашвили в тюремной больнице. По его словам, состояние экс-президента "сегодня было хуже, чем вчера". Он отметил, что показатели калия в крови отмечались на критически низком уровне, и у Саакашвили было высокое давление.

Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил вечером в четверг в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", что в случае, если Саакашвили прекратит голодовку, он будет возвращен в тюрьму в городе Рустави. Министр считает, что нет оснований для перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Минздрав Грузии Михаил Саакашвили Грузия Николоз Кипшидзе

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