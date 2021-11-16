Байден подписал закон об инфраструктуре более чем на $1 трлн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру. Таким образом, документ вступил в силу.

На церемонии подписания присутствовали первая леди Джилл Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер и другие конгрессмены.

На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие законопроекта проголосовал Сенат.

Как отмечает в твиттере коалиция Белого дома по реализации плана по повышению благосостояния американцев (Building Back Together), закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Одобрению документа в Конгрессе предшествовали длившиеся несколько месяцев переговоры между Демократической и Республиканской партиями. Демократы пытались добиться одобрения законопроекта об инфраструктуре более чем на $1 трлн. Лидеры партии сумели сделать это, но лишь благодаря поддержке 13 представителей Республиканской партии, в то время как шесть демократов проголосовали против из-за недовольства задержкой с принятием более крупного законопроекта о расходах, пишет газета The Wall Street Journal. Его принятие считается победой Белого дома, которому удалось привести оппонентов внутри партии к компромиссу, а также договориться с частью республиканцев.

Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. При этом соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы нынешнего президента США.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет.

Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет. Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом. Республиканцы предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19.