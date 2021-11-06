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Палата представителей американского Конгресса одобрила инфраструктурный законопроект

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по совершенствованию инфраструктуры, предусматривающий на эти цели выделение $1 трлн, сообщают местные СМИ.

Ранее за него уже проголосовал Сенат.

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Принятие документа Палатой представителей стало возможным благодаря соглашению, заключенному между прогрессивными и умеренными законодателями при посредничестве Байдена и ведущих демократов, сообщило ранее агентство Associated Press (AP).

В соответствии с договоренностью, прогрессисты прекратят свое противодействие пакету, предусматривающему капиталовложения в дорожные, водные и других проекты. В обмен на это умеренные, которые добиваются выделения $1,85 трлн на социальные нужды, возьмут на себя обязательство поддержать этот законопроект в конце этого месяца, отмечает АР.

В то же время, президент США Джо Байден призвал законодателей проголосовать в пятницу за оба законопроекта.

"Я настоятельно призываю всех членов Палаты представителей проголосовать как за Закон о лучшем восстановлении, так и за окончательное принятие двухпартийного законопроекта об инфраструктуре сегодня вечером", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Палата представителей Конгресса США Джо Байден Палата представителей Конгресса США

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