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Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"
Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на ряде территорий, оползни и местами разрушил автомобильные и железные дороги, сообщает ВВС News. В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".

Из-за оползня погибла женщина, ее тело нашли на трассе в минувший понедельник в 250 км от Ванкувера, сообщает CBC News со ссылкой на полицию. В полиции не знаю, сколько автомобилей могли пострадать из-за затопления дорог и оползней, и не исключают, что могут быть и другие жертвы стихии. Пропавшими числятся два человека.

Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся "экстремальным погодным явлением" и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось, передает CTV. Министр транспорта региона Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие".

В регионе оползни перекрыли три крупные дороги, соединяющие провинцию с остальной Канадой, частично прервано транспортное сообщение с Ванкувером, затоплены города и поля. Порт Ванкувера, крупнейший в Канаде, прервал работу. Власти города Мерритт распорядились о полной эвакуации населения (7000 человек): в городе обрушился мост и нарушена система канализации. Был частично затоплен город Принстон, где прорвало дамбу. В заблокированный оползнем городок Агассиз власти направили вертолеты, чтобы вывезти оттуда 300 человек.

Во вторник, когда дожди ослабели и регион начал "подсыхать", было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей. Сроки восстановления дорог пока даже не называются.

В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.

Премьер-министр Джастин Трюдо, который находится в Оттаве, сказал, что следит за ситуацией и окажет пострадавшей провинции всю необходимую помощь.

ВВС напоминает, что летом Британская Колумбия пережила рекордную жару и пожары, жертвами аномальной погоды стали больше 500 человек.

Канада Ванкувер Британская Колумбия Джастин Трюдо

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