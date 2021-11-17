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Лукашенко и Меркель договорились о срочных переговорах Минска и ЕС по мигрантам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе и договорились о немедленных переговорах республики и ЕС по проблеме мигрантов.

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Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко и Меркель "пришли к определенному пониманию, как действовать дальше в решении имеющихся вопросов".

"Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", - отмечается в сообщении.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос близ границ ЕС.

Ситуация на границе Польши и Белорусси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября мигранты попытались прорваться в Польшу через пункт пропуска, ломая заграждения и кидая камни в польских силовиков, те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Александр Лукашенко Ангела Меркель

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