Из-за стычек с нелегалами на границе пострадали уже девять польских пограничников

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - За сутки полиция Польши зафиксировала не менее 161 попытки мигрантов прорваться из Белоруссии на территорию ЕС, два человека пытались пересечь границу силой, ранения получили девять пограничников, заявила полиция Подляского воеводства. Днем ранее сообщалось о семи раненых пограничниках.

16 ноября Минобороны Польши сообщило, что мигранты бросали в пограничников и прибывших на границу военных камни и палки. В польском военном ведомстве считают, что действия мигрантов контролировали белорусские пограничники, которые снабжали их светошумовыми гранатами.

По данным Минска, на утро 17 ноября непосредственно у границы оставалось около 2000 мигрантов. В этот же день Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества в связи с действиями польских пограничников. Во вторник мигранты пытались сломать забор и прорваться на территорию Польши, против них использовали водометы и слезоточивый газ.

Со 2 сентября в 187 польских муниципалитетах близ границы действует режим чрезвычайного положения, ограничивающий доступ нерезидентов на эти территории, включая журналистов и правозащитников.