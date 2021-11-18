В ESA обеспокоились возможными последствиями для МКС испытания РФ противоспутникового оружия

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер выразил озабоченность возможными последствиями для экипажа Международной космической станции (МКС) из-за испытания Россией противоспутникового оружия против старого советского космического аппарата "Целина-Д", его слова приводятся в сообщении на сайте ESA.

По мнению Ашбахера, образовавшийся космический мусор значительно увеличил аварийный риск для всех работающих на орбите спутников и подвергает "недопустимой" опасности астронавтов и космонавтов на МКС, а также тайконавтов на китайской национальной космической станции "Тяньгун".

Ашбахер отметил, что необходимо срочно выработать меры для обеспечения безопасного доступа стран в космическое пространство.

"Как гендиректор ESA я готов, в этом контексте, внести свою лепту в нахождение устраивающего все стороны решения и поддержать государства-члены ESA в ООН, чтобы гарантировать на долгий срок устойчивость в космическом пространстве", - подчеркнул глава космического агентства.

"Я на связи с астронавтом ESA Маттиасом Маурером, чтобы уверить его в моей поддержке в течение тех напряжённых часов на орбите после инцидента с возникновением космического мусора и продолжаю его поддерживать", - добавил гендиректор.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. "Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа.

Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".