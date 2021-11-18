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В Польше на границе с Белоруссией за ночь задержали около 100 мигрантов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Около 100 мигрантов были задержаны в ночь на четверг при попытке пересечь границу Польши и Белоруссии, сообщили в министерстве обороны Польши.

"Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами", - говорится в твиттере оборонного ведомства.

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Минобороны Польши также утверждает, что попытка пересечения границы мигрантами проходила под руководством белорусских силовиков. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и "заставили" мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении.

В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 тыс. попыток попасть на территорию страны из Белоруссии, более 2 тыс. мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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