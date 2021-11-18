В ЕС исключили переговоры с режимом Лукашенко, кроме технических контактов по мигрантам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в четверг исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с белорусской стороной вокруг ситуации с наплывом мигрантов на границе с Польшей и другими странами.

"Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит", - заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, его цитируют западные СМИ. По его словам, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и на вывозе их на родину, а не на подобных контактах с Минском.

При этом Мамер пояснил, что контакты с белорусской стороной все же возможны, но только по вопросам технического характера.

"Мы проведем переговоры технического характера со структурами ООН, в частности, с Агентством ООН по делам беженцев, c Международной организацией по миграции и с белорусской стороной относительно содействия репатриации людей, находящихся на границе. Это то, на чем будет фокус переговоров, а также, конечно, на содействии предоставлению помощи людям, которые находятся на границе", - добавил он.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.