Путин пожалел детей мигрантов на границе Белоруссии и Польши

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сказал, что ему жаль детей мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши и которые вместе с родителями попадают под водометы и слезоточивый газ. Он сказал это на расширенной коллегии МИД.

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Вы все же видите, интернет смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: детей жалко просто. Маленькие дети там. Нет, поливают водой, слезоточивым газом, гранаты бросают туда, ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают", - сказал президент.

Он напомнил, что в 2014 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович, руководство Польши подчеркивало недопустимость применения спецсредств украинскими правоохранительными органами по отношению к гражданскому населению.

"А сами что делают там (на белорусско-польской границе - ИФ)?", - добавил он.

Путин также заявил, что западные страны используют этот кризис с мигрантами для давления на Минск и для усиления напряжения в регионе, близком для России. При этом эти страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, добавил он.

Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов как преступление против безопасности человечества.

Комментируя этот кризис, глава МИД Сергей Лавров ранее напоминал, что Европа долгие годы пропагандировала свой образ жизни, так что мигранты хотят из Белоруссии попасть в Европу, и добавлял, что Европе следует "отвечать за свои слова и свои поступки". Министр также отмечал двойной стандарт в отношении разных стран ЕС к приему беженцев. Исход людей из стран Ближнего Востока, по его мнению, был спровоцирован политикой Запада в отношении их родных стран и результатами этой политики.