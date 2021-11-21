В Нидерландах арестовали более 30 человек в ходе беспорядков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов арестовала свыше 30 человек в Гааге и других городах, где в ночь на воскресенье проходили протестные акции и последовавшие за ними беспорядки, сообщает Associated Press.

Ранее полиция сообщала о семи арестованных в Гааге. Позднее стало известно, что в Гааге арестовали не менее 19 человек, которые разжигали костры. Полиции пришлось тушить его из водяных пушек.

Остальных нарушителей задержали в городах Рурмонд, Штайн и в небольшом населенном пункте Урк.

В основном людей арестовывали за поджоги на улицах города.

На прошлой неделе премьер Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна, однако его эффективность еще только предстоит оценить.

На выходных жители многих голландских городов, включая Амстердам, выходили выразить протест в связи с ограничениями, однако в Роттердаме, Гааге и некоторых других городах мирные акции переросли в беспорядки.