Массовая акция против коронавирусных ограничений началась в Брюсселе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает в воскресенье Associated Press.

Акция протеста проходит в формате марша, демонстранты идут под лозунгом "Вместе за свободу". Они также выступают против обязательной вакцинации.

Марш проходит мирно, он должен завершиться у штаб-квартиры ЕС.

Ранее на этой неделе, как писали европейские СМИ, правительство Бельгии приняло решение об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19: в стране вновь становится обязательным ношение масок в помещении, а сотрудников переводят на дистанционный режим работы минимум на четыре дня в неделю.

За последние несколько дней в ряде европейских городов прошли аналогичные акции. В частности, в Нидерландах акции прошли на выходных, однако они переросли в беспорядки, где полицейские получили травмы, а десятки участников беспорядков были арестованы.