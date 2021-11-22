Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) опровергло информацию о том, что Молдавия может принять мигрантов, которые находятся в Белоруссии и не могут выехать в страны Евросоюза.

"Я заметил, что в социальных сетях и на некоторых новостных порталах появилась ложная информация и спекуляции о том, что проводятся "дискуссии" властей Кишинева с некоторыми европейскими партнерами по вопросу приема мигрантов. Это ложь. Таких обсуждений не было", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Даниел Водэ.

Ряд российских СМИ сообщил на прошлой неделе, что бывший министр иностранных дел МИД Литвы Вайтекунас предложил разместить мигрантов на Украине или в Молдавии. "Мигрантов необходимо выслать или попросить друзей где-нибудь на Украине и в Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря", - сказал Вайтекунас.