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В Словакии ввели двухнедельный локдаун из-за роста заболевания COVID

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Словакии на две недели ввели локдаун из-за роста заражений COVID-19, в частности, закрыв магазины, торгующие предметами не первой необходимости, сообщает Associated Press.

Людям отныне нельзя будет покидать пределы района проживания за исключением поездок на работу, в школу или к врачу. Собираться единовременно смогут не более шести человек.

За последние два дня в Словакии выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. При этом среди стран Евросоюза там наиболее низкие показатели вакцинации – только 45,7% населения страны вакцинированы.

Ранее в Словакии действовали ограничительные меры для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Они не могли посещать торговые центры, массовые мероприятия. Для того, чтобы ходить в офис на работу, им необходимо было тестироваться дважды в неделю на COVID-19.

Локдаун объявлен и в соседней Австрии с начала этой недели. В Чехии из-за коронавируса ввели режим ЧС.

Словакия коронавирус

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