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Лукашенко призвал Германию забрать беженцев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию забрать беженцев, скопившихся возле белорусской госграницы.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это не большая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - заявил Лукашенко во время посещения логистического центра возле пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей в пятницу. Его слова приводит госагентство БелТА.

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Президент заявил, что власти Польши устроили бойню на границе, чтобы "отвлечь внимание от внутренних проблем". "Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", - сказал он.

Лукашенко добавил, обращаясь к беженцам, что в Белоруссии находится около 5 тыс. мигрантов: "кроме двухтысячного лагеря, около 2-3 тыс. беженцев из ваших стран, но это очень приблизительная цифра".

"Здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - заявил он. "Кто хочет уехать домой, поможем это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право", - отметил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Польша Германия

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