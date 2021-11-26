Лукашенко призвал Германию забрать беженцев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию забрать беженцев, скопившихся возле белорусской госграницы.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это не большая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - заявил Лукашенко во время посещения логистического центра возле пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей в пятницу. Его слова приводит госагентство БелТА.

Президент заявил, что власти Польши устроили бойню на границе, чтобы "отвлечь внимание от внутренних проблем". "Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", - сказал он.

Лукашенко добавил, обращаясь к беженцам, что в Белоруссии находится около 5 тыс. мигрантов: "кроме двухтысячного лагеря, около 2-3 тыс. беженцев из ваших стран, но это очень приблизительная цифра".

"Здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - заявил он. "Кто хочет уехать домой, поможем это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право", - отметил Лукашенко.