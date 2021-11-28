ЦИК сообщил о лидерстве партии "Ата-Журт Кыргызстан" после обработки 97% бюллетеней

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЦИК Киргизии обработала более 97% бюллетеней на выборах в парламент страны, согласно электронному подсчету голосов количество политических партий, проходящих в законодательный орган сократилось до пяти.

По данным сайта ЦИК, после электронного подсчета голосов 97,07% бюллетеней пять политических партий проходят в новый созыв парламента Киргизии.

Лидером парламентской гонки продолжает оставаться провластная партия "Ата-Журт Кыргызстан" с 16,41% голосов избирателей. На втором месте идет провластная "Ишеним" (Доверие) с 13,17%, далее - также провластная партия "Ынтымак" (Согласие) с 10,62% и оппозиционная партия "Альянс" с 8,06% голосов.

Другая оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым набирает 6,58% голосов.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент страны.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов. Согласно закону о выборах в Киргизии отсутствует порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.