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Пассажиров рейсов из Китая и Гонконга начали тестировать на COVID в Хабаровском крае

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование пассажиров рейсов из КНР и Гонконга на коронавирусную инфекцию с учетом новых штаммов начали проводить в Хабаровском крае, сообщил журналистам зампред регионального правительства Евгений Никонов на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Хабаровске.

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"Сейчас везде активно обсуждается штамм "омикрон", его возможность появления на территории РФ. Закрыть все границы практически невозможно. Понятно, что такая угроза существует. В пятницу на оперативном штабе под председательством Татьяны Алексеевной Голиковой Хабаровскому краю было дано поручение с полуночи воскресенья начать тестирование всех возможных наших рейсов по Китаю и Гонконгу. Эта работа уже выполняется. Все, кто появляется в крае по этим направлениям, проходят экспресс-тестирование", - отметил Никонов.

Тестирование проводит краевой Минздрав и Роспотребнадзор. Зампред отметил, что в регионе также начинается экспресс-тестирование и перед вакцинацией.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край КНР Гонконг Коронавирус

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