Рябков назвал выстрелом в ногу для США возможное ужесточение санкций против Ирана

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ужесточение санкций против Ирана станет "выстрелом в ногу" для Вашингтона, отдалит восстановление иранской ядерной сделки, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы глубоко уверены, как я понимаю, что их сочетание диалога и нажима дает результаты везде, в отношениях со всеми странами, политика которых их не устраивает. Но это не так", - сказал Рябков, комментируя сообщения о возможности ужесточения антииранских санкций.

"Санкции мешают дипломатии, мешают диалогу, поэтому если они будут дальше наращивать санкционное воздействие на Иран, я думаю, они выстрелят себе в ногу. Они уменьшат шансы на нужное им и всему международному сообществу решение", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее западные СМИ со ссылкой на Госдепартамент США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения санкций против Ирана на фоне пробуксовки переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Рябков также заявил в четверг, что пока нет понимания, когда может быть восстановлен СВПД.

"Пока там и близко нет понимания, когда и насколько успешно команды продвинутся к достижению договоренностей. Понятно, что времени упущено много, есть потребность в нахождении взаимопонимания по ряду вопросов, оставшихся в наследство от предыдущих шести раундов (переговоров - ИФ). Но кроме того, ситуация за месяцы, прошедшие после июня, сильно поменялась, в том числе и на земле", - сказал замминистра, комментируя возможность проведения министерской встречи по СВПД.

Рябков пояснил, что речь идет о прогрессе, достигнутом Ираном в развитии собственной ядерной программы.

"Нужно сфокусированно заниматься переговорной работой. Когда она наберет заново ход и появится ощущение, что окончательная договоренность в пределах досягаемости, тогда можно будет говорить о министерских форматах, о том, как это оформлять. Пока никто этим не занимается ни среди переговорщиков в Вене, ни по столицам", - сказал замминистра.