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Что случилось этой ночью: вторник, 30 ноября

Реакция Антонова в ответ на заявление госдепа о высылке дипломатов из США, получение Месси "Золотого мяча", последствия шторма в Ялте

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по версии France Football прошла в понедельник в Париже.

- Подал в отставку глава компании, с участием которой Молдавия выплатила долг "Газпрому". Директор государственного предприятия Молдавии Termoelectrica Вячеслав Ени не объяснил причины своей отставки. В начале прошлой недели против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении.

- Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США. Ранее представитель госдепа США Джалина Портер сообщила, что отъезд домой из США 55 российских дипломатов не является высылкой, речь идет лишь об окончании срока их пребывания на американской территории.

- Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) "Недвижимость". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

- Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте. Одно судно под названием "Славия" затонуло, четыре - сорвались с якоря, сообщила глава администрации города Янина Павленко. Также вечером в понедельник сообщалось, что около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды. МЧС сообщило о пострадавших из-за сильного ветра в трех регионах Крыма.

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