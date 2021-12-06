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Суд в Словении счел принудительную вакцинацию чиновников неконституционной

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Словении постановил, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса является незаконным, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В суде пришли к выводу, что для претворения в жизнь данной меры требуется сначала внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях.

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В сентябре власти Словении заявили, что вакцинация станет обязательной для всех государственных работников. Планировалось, что все сотрудники получат одну дозу препарата до 1 октября и вторую - месяц спустя. Решение спровоцировало массовые беспорядки в столице страны Любляне. Затем Конституционный суд заблокировал меру до до вынесения решения о том, законна ли она.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 430 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,3 тыс. смертей от последствий заболевания. Около 55% населения получили обе дозы вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Словения коронавирус

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