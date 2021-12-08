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Австралийские ученые заявили об открытии подварианта "омикрона"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В австралийском штате Квинсленд ученые выявили разновидность штамма коронавируса "омикрон", что позволяет выделить у "омикрона" две родственные линии, заявила министр здравоохранения штата Ивет Д"Ат. Как пишет Guardian, другие эксперты подвергли сомнениям это утверждение.

Вариант, незначительно отличающийся от до сих пор известного, нашли у человека, прилетевшего в Австралию из ЮАР. До этого стандартный "омикрон" нашли у человека, прибывшего из Нигерии.

Инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета, профессор Питер Колиньон, считает, что все же открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа объясняются разными техническими подходами.

По данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Австралии выявили 222 260 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост на 8 декабря составил 1 701 новый случай. Умерли 2 072 заболевших, за последние сутки число летальных исходов увеличилось на семь.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте
Хроника 09 января 2020 года – 08 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия Квинсленд коронавирус

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