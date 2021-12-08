Австралийские ученые заявили об открытии подварианта "омикрона"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В австралийском штате Квинсленд ученые выявили разновидность штамма коронавируса "омикрон", что позволяет выделить у "омикрона" две родственные линии, заявила министр здравоохранения штата Ивет Д"Ат. Как пишет Guardian, другие эксперты подвергли сомнениям это утверждение.

Вариант, незначительно отличающийся от до сих пор известного, нашли у человека, прилетевшего в Австралию из ЮАР. До этого стандартный "омикрон" нашли у человека, прибывшего из Нигерии.

Инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета, профессор Питер Колиньон, считает, что все же открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа объясняются разными техническими подходами.

По данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Австралии выявили 222 260 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост на 8 декабря составил 1 701 новый случай. Умерли 2 072 заболевших, за последние сутки число летальных исходов увеличилось на семь.