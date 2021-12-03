В Германии объявили об ужесточении антиковидных мер

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Германии вводятся ограничения для непривитых жителей, сообщает Deutsche Welle.

В частности, в магазины (за исключением тех, которые торгуют товарами повседневного спроса) будут впускать только привитых и переболевших коронавирусом, объявила в четверг, 2 декабря, и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. В районах, с высокими показателями заражаемости будут закрыты клубы и дискотеки.

В целях сдерживания распространения коронавируса будет существенно ограничено число участников спортивных, культурных и прочих масштабных мероприятий, проводимых на межрегиональном уровне. При их проведении в закрытом помещении может быть заполнено не более 30-50% мест, а число зрителей не должно превышать 5 тысяч.

Кроме того, в этом году, как и в прошлом, запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки, а также проводить вечеринки на Новый год. В свете очередной волны распространения коронавируса Ангела Меркель высказалась в пользу обязательной вакцинации, но решение о введении в стране обязательной вакцинации от ковида должен принимать бундестаг.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили в Гегрмании. Министерство по социальным вопросам земли Гессен сообщает на своем сайте, что коронавирус с набором мутаций, характерных для штамма "омикрон", был выявлен у человека, прибывшего в Германию через аэропорт Франкфурта из ЮАР 21 ноября. Этот случай еще требует подтверждения. Еще два пациента с новым штаммом в ФРГ, по сообщению европейских СМИ, выявлены в Баварии.