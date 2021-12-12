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Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 декабря

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии, реакция посольства РФ в Лондоне на слова британского МИД о "российской агрессии", победа российского боксера Бивола

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину. Вместе с тем, он отметил, что Соединенные Штаты в случае возможного вторжения России на Украину направят свои войска на Восточный фланг НАТО.

- В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии". В посольстве РФ в Лондоне заявили, что постоянное использование термина "российская агрессия" подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства".

- Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене. Протестующие выступили против решения правительства сделать вакцины от коронавируса обязательными для всех лиц старше 14 лет с февраля.

- В Берлине прошла церемония вручения премии Европейской киноакадемии. Лучшим европейским фильмом года была названа кинокартина "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич. Приз в категории "Лучший актёр" получил Энтони Хопкинс за работу в фильме "Отец".

- Российский боксер Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, победив своего соотечественника Умара Саламова.

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