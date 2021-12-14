Столтенберг выступил против российской идеи о моратории на РСМД

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На предложение России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) не имеет смысл соглашаться. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что ранее Москва уже нарушила действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Предложение России по поводу моратория не вызывает доверия, потому что у нас был запрет (на ракеты средней и меньшей дальности - ИФ), а она этот запрет нарушила", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое РФ уже развертывает, не уместно. И посоветовал России для начала "уничтожить все свои ракеты SSC-8, которые нарушают ДРСМД".

Также Столтенберг напомнил, что альянс не намерен отвечать зеркально на действия РФ и размещать в Европе ракеты, способные нести ядерный боезаряд. Он отметил, что НАТО продолжает быть готовой к диалогу с Россией и верит в необходимость режима контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет развертывать новые ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.