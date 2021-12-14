Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Столтенберг выступил против российской идеи о моратории на РСМД

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На предложение России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) не имеет смысл соглашаться. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что ранее Москва уже нарушила действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В миреВ МИД РФ отметили, что позиция США по вопросу РСМД не измениласьЧитать подробнее

"Предложение России по поводу моратория не вызывает доверия, потому что у нас был запрет (на ракеты средней и меньшей дальности - ИФ), а она этот запрет нарушила", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое РФ уже развертывает, не уместно. И посоветовал России для начала "уничтожить все свои ракеты SSC-8, которые нарушают ДРСМД".

Также Столтенберг напомнил, что альянс не намерен отвечать зеркально на действия РФ и размещать в Европе ракеты, способные нести ядерный боезаряд. Он отметил, что НАТО продолжает быть готовой к диалогу с Россией и верит в необходимость режима контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет развертывать новые ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.

НАТО ДРСМД

Новости

Путин в разговоре с Макроном поднял тему намеренного обострения обстановки Киевом

Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

Пандемия коронавируса

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Министр обороны США заверил Литву в поддержке против Белоруссии, России и Китая

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });