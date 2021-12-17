Евросоюз заявил, что хотел бы иметь хорошие отношения с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ЕС рассчитывает на добрые отношения с Россией, но это зависит от выбора Москвы, заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотели бы видеть ситуацию, при которой отношения с Россией были бы хорошими, но это в значительной мере зависит от выбора, который сделает Москва", - сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что "если Россия двинется на Украину, ЕС предпримет санкции, которые повлекут огромную цену". При этом она отметила, что ЕС ведет работу в этом направлении.

"Наша обеспокоенность ростом российской военной мощи на границах Украины хорошо известна. У нас четкая позиция: мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряженности и к тому, чтобы она воздерживалась от любой агрессии в будущем", - добавила глава Европейской комиссии.

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - указали участники саммита ЕС.