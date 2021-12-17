В Британии суточный прирост COVID-19 превысил 93 тысячи случаев заражения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 93 045, сообщает Sky News cо ссылкой на данные Минздрава.

Рекорды фиксируются третий день подряд. 16 декабря сообщалось о приросте в 88 376 новых случаев, 15 декабря - о 78 610.

За сутки умерли 111 заразившихся.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений коронавирусом, умерли 147 048 заболевших.