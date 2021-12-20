Британский министр финансов выступил против новых ограничений из-за COVID-19 на Рождество

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Риши Сунак присоединился к 10 министрам британского кабинета, которые в условиях распространения варианта коронавируса "омикрон" выступают против введения новых ограничений перед Рождеством, сообщило издание The Times.

Министр считает, что до принятия решения следует дождаться, пока информация о распространении этого штамма станет более ясной.

В то же время, в минувшее воскресенье вероятность дальнейших ограничений по COVID-19 перед Рождеством не исключил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид , который отметил что распространение штамма "омикрон" происходит очень быстро.

Он в интервью телерадиокорпорации ВВС сказал, что "омикрон" становится доминирующим штаммом в стане.

По его словам, если чуть более двух недель назад пациенты, у которых был выявлен "омикрон", составляли около 1% всех заболевших, то по состоянию на минувшие выходные этот показатель вырос почти до 60%.

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабине заявила, что, если не будут приняты меры, то в ближайшее время в госпитализации ежедневно будут нуждаться около 3 тысяч пациентов, инфицированных COVID-19.