Президент ЮАР выздоровел после COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса вылечился от коронавирусной инфекции и после недельной самоизоляции вернулся к работе, передает Sky news.

О том, что президент получил положительный результат теста, сообщалось 13 декабря. Рамафоса был полностью привит от коронавируса.

О болезни президента стало известно вскоре после того, как в ЮАР выявили новый, сравнительно более контагиозный штамм коронавируса "омикрон".

По данным счетчика Worldometers, всего в ЮАР с начала пандемии выявили 3 308 074 случая заражения коронавируса, умерли 90 348 заразившихся.