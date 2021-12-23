Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если позволит здоровье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что планирует принять участие в выборах 2024 года, все будет зависеть от состояния его здоровья.

"Да", - ответил Байден на вопрос ведущего телеканала ABC News о его планах баллотироваться в президенты США в 2024 году.

"Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, (...) я снова буду баллотироваться", - добавил он.

Байден отметил, что если экс-президент США Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах, то это "увеличит вероятность" его участия в выборах.

Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым человеком в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.

Белый дом неоднократно заявлял, что Байден намерен баллотироваться снова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в ноябре, что президент США намерен выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Между тем, влиятельный сенатор от Республиканской партии Тед Круз также заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в 2024 году.

На вопрос журналиста портала Truth Gazette о том, рассматривает ли он возможность участия в борьбе за республиканскую номинацию, Круз ответил: "Однозначно. Без сомнения".

Он напомнил, что боролся за позицию кандидата среди республиканцев в 2016 году, у него была сильная поддержка, и в итоге он занял второе место, уступив Трампу.

"(...) Исторически сложилось так, что занявший второе место почти всегда является следующим кандидатом", - отметил он.

Как отмечают местные СМИ, если Круз решит выдвинуть свою кандидатуру, ему придется нелегко при условии участия в гонке Трампа, имеющего сильную поддержку среди республиканцев.

Хотя Трамп еще не объявил о своих планах участвовать в выборах 2024 года, он также не исключил такой возможности.

В ноябре личный врач Байдена указал, что президент может в полной мере выполнять обязанности.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - говорилось в распространенном Белым домом врачебном заключении.

США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%
Пандемия коронавируса

Япония введет обязательный карантин для въезжающих россиян из-за штамма "омикрон"

Иностранные спецслужбы пытались склонить россиянина Клюшина к сотрудничеству до его ареста

Пандемия коронавируса

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Пандемия коронавируса

Во Франции за сутки выявили свыше 84 тысяч случаев заражения коронавирусом

Пандемия коронавируса

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим

В Белом доме отрицают агрессивные намерения США и НАТО в отношении к России

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе

Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });