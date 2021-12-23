Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если позволит здоровье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что планирует принять участие в выборах 2024 года, все будет зависеть от состояния его здоровья.

"Да", - ответил Байден на вопрос ведущего телеканала ABC News о его планах баллотироваться в президенты США в 2024 году.

"Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, (...) я снова буду баллотироваться", - добавил он.

Байден отметил, что если экс-президент США Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах, то это "увеличит вероятность" его участия в выборах.

Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым человеком в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.

Белый дом неоднократно заявлял, что Байден намерен баллотироваться снова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в ноябре, что президент США намерен выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Между тем, влиятельный сенатор от Республиканской партии Тед Круз также заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в 2024 году.

На вопрос журналиста портала Truth Gazette о том, рассматривает ли он возможность участия в борьбе за республиканскую номинацию, Круз ответил: "Однозначно. Без сомнения".

Он напомнил, что боролся за позицию кандидата среди республиканцев в 2016 году, у него была сильная поддержка, и в итоге он занял второе место, уступив Трампу.

"(...) Исторически сложилось так, что занявший второе место почти всегда является следующим кандидатом", - отметил он.

Как отмечают местные СМИ, если Круз решит выдвинуть свою кандидатуру, ему придется нелегко при условии участия в гонке Трампа, имеющего сильную поддержку среди республиканцев.

Хотя Трамп еще не объявил о своих планах участвовать в выборах 2024 года, он также не исключил такой возможности.

В ноябре личный врач Байдена указал, что президент может в полной мере выполнять обязанности.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - говорилось в распространенном Белым домом врачебном заключении.