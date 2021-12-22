Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после контакта с заболевшим

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус COVID-19 после тесного контакта с заболевшим сотрудником на борту самолета, сообщает в среду Associated Press.

"Сегодня утром президент Байден сделал ПЦР-тест, и результат теста был отрицательным", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в среду.

Байден контактировал с заболевшим сотрудником 17 декабря на "борту номер один". Он провел с Байденом примерно полчаса в рейсе из Южной Каролины в Пенсильванию.

У сотрудника выявили коронавирус уже после того, как он контактировал с президентом. У человека впоследствии проявились симптомы заболевания. При этом он был уже вакцинирован, успел получить "бустерную" дозу и сдал отрицательный тест на коронавирус перед вылетом.